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Ярославль пересмотрит отношения с зарубежными городами-побратимами
9 мая 2018 07:36
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Ярославль продолжает заводить дружбу с городами по всему миру. Сегодня у нас уже десять городов-побратимов.
И городская администрация решила пересмотреть отношения с побратимами. На ближайшей комиссии муниципалитета по экономике и развитию города мэрия представит договор о долгосрочном сотрудничестве с этими городами. Как минимум до 2021 года. Что нам это даст?
— В конце августа творческая делегация Ярославля примет участие в Дубницком международном фольклорном фестивале, — сообщается в документе мэрии. — Уточняются возможные сроки подписания сторонами соглашения о намерении.
Продлить отношения в документе городской администрации планируют с тремя городами: Нанкин (Китай), Дубница-над-Вагом (Словакия) и Бургасом (Болгария).
На приём официальных делегаций из этих городов в течение трёх-четырёх дней планируют расходы, в среднем, в 132 тысячи рублей на город. Всего же на международное сотрудничество Ярославля с 2019 по 2021 годы планируют потратить около 900 тысяч рублей.
В Ярославле школьница из Франции впервые попробовала сметану.
Фото: Официальный сайт города Нанкин
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