В Ярославле новый красный автобус свалился в канаву

Автобус был без пассажиров

В Дзержинском районе Ярославля автобус свалился в кювет. Происшествие случилось на Ленинградском проспекте. Там, где все автобусы делают разворот на маршрут.

— Восьмой автобус сбил знак и лежал в канаве. К счастью, был без пассажиров, — рассказал очевидец произошедшего.

Кстати, оказалось, водители обновлённых маршруток тоже нарушают правила. Причём довольно часто.