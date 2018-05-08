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В Ярославле новый красный автобус свалился в канаву
8 мая 2018 21:24
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В Дзержинском районе Ярославля автобус свалился в кювет. Происшествие случилось на Ленинградском проспекте. Там, где все автобусы делают разворот на маршрут.
— Восьмой автобус сбил знак и лежал в канаве. К счастью, был без пассажиров, — рассказал очевидец произошедшего.
Кстати, оказалось, водители обновлённых маршруток тоже нарушают правила. Причём довольно часто.
Фото: читатель 76.ru
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