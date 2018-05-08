|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Проблема
«Ведите, куда хотите»: в Ярославле после закрытия садика родителям некуда будет отправлять детей
8 мая 2018 20:34
3 496 1
Ирина возмущается: её поставили в известность менее чем за месяц перед ремонтом. Отпуск на работе она брала заранее на август. С ребёнком сидеть некому, так как отец семейства тоже работает.
В садике пояснили, что всем детям, кроме выпускников, предоставят места в других садиках. Правда, они могут оказаться совсем в других районах.
Мы спросили у департамента образования по Ярославской области, имеют ли право так поступать руководители дошкольных учреждений.
— По правилам, проводить любой ремонт во время присутствия детей запрещено. Родители на время ремонтных работ должны написать заявление на имя учредителя, если в этом есть необходимость. Директор садика должен поставить учредителя в известность о проведении работ и предоставить все заявления от родителей. Всем нуждающимся в посещении садика детям обязаны предоставить места, — пояснили в департаменте образования по Ярославской области.
Немного по-другому обстоят дела с выпускниками. В 2014 году поменялась форма договора между родителями и дошкольным учреждением. Родителям нужно внимательно почитать договор: теперь в нём прописаны конкретные даты, с какого по какое число ребёнок может посещать сад. У некоторых — это конец мая, а у некоторых — конец августа. Всё зависит от конкретного садика.
А ещё мы узнали, обязаны ли родители сдавать деньги на выпускном в детском саду.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров