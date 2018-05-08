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В Ярославле мусоровоз ушёл под землю
8 мая 2018 18:47
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Сегодня по дороге в посёлок Ярославка под мусоровозом провалился асфальт. Колёса машины застряли в огромной дыре. Без посторонней помощи водитель мусоровоза выбраться не смог.
— Даже дороги против чужого мусора, — шутит в соцсетях Наталия Палачёва, намекая на московский мусор.
Однако очевидцы сообщили, что мусоровоз был с ярославскими номерами.
Напомним, это далеко не первый случай. В Ярославле возле вокзала дважды провалился мусоровоз.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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