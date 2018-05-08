В Ярославле мусоровоз ушёл под землю

Колёса провалились в асфальт

Сегодня по дороге в посёлок Ярославка под мусоровозом провалился асфальт. Колёса машины застряли в огромной дыре. Без посторонней помощи водитель мусоровоза выбраться не смог.

— Даже дороги против чужого мусора, — шутит в соцсетях Наталия Палачёва, намекая на московский мусор.

Однако очевидцы сообщили, что мусоровоз был с ярославскими номерами.

Мусоровоз не смог выбраться без посторонней помощи

Напомним, это далеко не первый случай. В Ярославле возле вокзала дважды провалился мусоровоз.