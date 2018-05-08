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12 лет в забытьи: в Ярославской области памятник Лермонтову завалили досками
8 мая 2018 17:48
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Не зря так пригорюнился Михаил Юрьевич. Кто угодно бы расстроился, если бы пришлось 12 лет просидеть на задворках коммунального хозяйства... Именно столько лет здесь в углу валяется памятник поэту Михаилу Лермонтову. Никому стал не нужен поэт. Вернее, был не нужен до тех пор, пока фото его, задумавшегося среди хлама и досок, не выложили в соцсети. В комментариях загудели — за что так с великим поэтом? Оказалось, Лермонтов просто «не вписался».
До 2006 года памятник стоял в городском сквере, но перед Днём города парк реконструировали и памятник перестал вписываться в общий вид — на его месте установили фонтан.
— До Лермонтова на этом постаменте стоял памятник Сталину, в 50-х годах его надо было чем-то заменить — так в Любиме и появился мемориал Лермонтову, — рассказал заместитель главы Любима Андрей Мазанков. — В 2006 году памятник был в плохом состоянии, его демонтировали и отвезли до лучших времен на территорию предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Там он сейчас и хранится.
По словам замглавы города, в бюджете на восстановление памятника поэту сейчас денег нет, но отправлять памятник на свалку никто не собирается.
— Мы думаем о том, чтобы установить памятник потом возле одной из школ. Раз в соцсетях судьба памятника вызвала такой интерес, то думаем устроить там голосование среди жителей Любима за то, где лучше этот памятник установить.
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
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