12 лет в забытьи: в Ярославской области памятник Лермонтову завалили досками

Михаил Юрьевич ждёт реставрации

Не зря так пригорюнился Михаил Юрьевич. Кто угодно бы расстроился, если бы пришлось 12 лет просидеть на задворках коммунального хозяйства... Именно столько лет здесь в углу валяется памятник поэту Михаилу Лермонтову. Никому стал не нужен поэт. Вернее, был не нужен до тех пор, пока фото его, задумавшегося среди хлама и досок, не выложили в соцсети. В комментариях загудели — за что так с великим поэтом? Оказалось, Лермонтов просто «не вписался».

До 2006 года памятник стоял в городском сквере, но перед Днём города парк реконструировали и памятник перестал вписываться в общий вид — на его месте установили фонтан.

— До Лермонтова на этом постаменте стоял памятник Сталину, в 50-х годах его надо было чем-то заменить — так в Любиме и появился мемориал Лермонтову, — рассказал заместитель главы Любима Андрей Мазанков. — В 2006 году памятник был в плохом состоянии, его демонтировали и отвезли до лучших времен на территорию предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Там он сейчас и хранится.

По словам замглавы города, в бюджете на восстановление памятника поэту сейчас денег нет, но отправлять памятник на свалку никто не собирается.

— Мы думаем о том, чтобы установить памятник потом возле одной из школ. Раз в соцсетях судьба памятника вызвала такой интерес, то думаем устроить там голосование среди жителей Любима за то, где лучше этот памятник установить.