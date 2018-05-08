Ласковый май: расцветающий Ярославль в десяти фотографиях

Май зеленеет, в городе красота!

Май зазеленел. И в город пришла та самая прекрасная теплая весна, когда вечером не хочется спешить домой, а на обеде вот бы лишние полчаса провести на улице. Молодые листочки на деревьях будто светятся изнутри и торопятся зашуметь на ветру. Хочется их трогать, улыбаться и гулять, гулять, гулять...

Невозможно пройти мимо и не потрогать свежие листочки

Газон уже готов

Одуванчики везде, даже в асфальте

На солнышко повылезали паучки

А шмелей привлекают цветочные ароматы и пыльца

Скоро всё вокруг зазеленеет

Город окутала нежная зеленая дымка

Петунии радуются солнышку. И вместе с ними