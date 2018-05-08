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Фоторепортаж
Ласковый май: расцветающий Ярославль в десяти фотографиях
8 мая 2018 15:35
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Май зазеленел. И в город пришла та самая прекрасная теплая весна, когда вечером не хочется спешить домой, а на обеде вот бы лишние полчаса провести на улице. Молодые листочки на деревьях будто светятся изнутри и торопятся зашуметь на ветру. Хочется их трогать, улыбаться и гулять, гулять, гулять...
Фото: Александра Савельева
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