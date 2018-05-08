×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Попал на деньги: в Ярославле начался суд над депутатом, протестующим против ввоза мусора

8 мая 2018 15:26
1 019 0
мусор, Ярославль, мусорный скандал в Ярославле

Сегодня в Кировском районном суде Ярославля начался судебный процесс, ответчиком в котором выступает депутат областной думы Александр Воробьёв. Судить народного избранника будут за то, что он устроил несанкционированный митинг в центре Ярославля.

— Я не успел ознакомиться с материалами дела, о чём и сообщил на суде, — рассказал Александр Воробьёв. — Поэтому заседание перенесли на 10 мая. Уже известно, что максимальное наказание, которое мне грозит — это 20 тысяч рублей.

Лидер коммунистов собрал людей у Знаменской башни, чтобы выразить протест против ввоза московского мусора. Ему власти предлагали другое место, но Воробьёв на уговоры перенести митинг подальше от центра не пошёл. В суд Воробьёва вызвали через главу Ярославской областной думы.

Читайте также: все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александр Воробьёв
Продажа авто, мото
Далее: Подарки воспитателям и банкет: имеют ли право требовать деньги за выпускной в детском саду

Новое на сайте
Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне

Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев
Бензин под контролем

Бензин под контролем

Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (8): я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 63,16 63,49
EUR 75,04 75,31
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 09.05
USD 63,01 0,29
EUR 75,04 0,23
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.