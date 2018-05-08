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Попал на деньги: в Ярославле начался суд над депутатом, протестующим против ввоза мусора
8 мая 2018 15:26
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Сегодня в Кировском районном суде Ярославля начался судебный процесс, ответчиком в котором выступает депутат областной думы Александр Воробьёв. Судить народного избранника будут за то, что он устроил несанкционированный митинг в центре Ярославля.
— Я не успел ознакомиться с материалами дела, о чём и сообщил на суде, — рассказал Александр Воробьёв. — Поэтому заседание перенесли на 10 мая. Уже известно, что максимальное наказание, которое мне грозит — это 20 тысяч рублей.
Лидер коммунистов собрал людей у Знаменской башни, чтобы выразить протест против ввоза московского мусора. Ему власти предлагали другое место, но Воробьёв на уговоры перенести митинг подальше от центра не пошёл. В суд Воробьёва вызвали через главу Ярославской областной думы.
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Фото: Александр Воробьёв
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