Попал на деньги: в Ярославле начался суд над депутатом, протестующим против ввоза мусора

В суд Александр Воробьёв угодил за организацию несанкционированного митинга

Сегодня в Кировском районном суде Ярославля начался судебный процесс, ответчиком в котором выступает депутат областной думы Александр Воробьёв. Судить народного избранника будут за то, что он устроил несанкционированный митинг в центре Ярославля.

— Я не успел ознакомиться с материалами дела, о чём и сообщил на суде, — рассказал Александр Воробьёв. — Поэтому заседание перенесли на 10 мая. Уже известно, что максимальное наказание, которое мне грозит — это 20 тысяч рублей.

Лидер коммунистов собрал людей у Знаменской башни, чтобы выразить протест против ввоза московского мусора. Ему власти предлагали другое место, но Воробьёв на уговоры перенести митинг подальше от центра не пошёл. В суд Воробьёва вызвали через главу Ярославской областной думы.

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