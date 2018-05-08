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Город

Опасные георгины: в Ярославле сожгли огромную партию рассады с калифорнийским трипсом

8 мая 2018 14:38
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цветы, карантин, Ярославль

Специалисты Россельхознадзора провели рейд по проверке рассады, которую сейчас продают в магазинах и на рынках дачникам. В одном из брагинских торговых центров нашли огромную партию, заражённую опасным калифорнийским трипсом.

— Это была рассада цветов — георгинов, пеларгонии махровой и пеларгонии крупноцветковой, а также шалфея, — уточнили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.

Эта партия рассады, привезённая из Москвы, представляла серьёзную угрозу. Поэтому её всю было решено сжечь в специальной печи на полигоне. Более 1300 цветов накануне были уничтожены. Ранее сотни цветов в Ярославле сожгли накануне 8 Марта в прошлом году. И так поступают постоянно с карантинными растениями.

Калифорнийский цветочный трипс — один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений. Карантинный объект. Встречаются повсеместно, так как благодаря торговле завезён во многие страны и континенты.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Россельхознадзор
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