Опасные георгины: в Ярославле сожгли огромную партию рассады с калифорнийским трипсом

Заражённую рассаду нашли в одном из брагинских торговых центров

Специалисты Россельхознадзора провели рейд по проверке рассады, которую сейчас продают в магазинах и на рынках дачникам. В одном из брагинских торговых центров нашли огромную партию, заражённую опасным калифорнийским трипсом.

— Это была рассада цветов — георгинов, пеларгонии махровой и пеларгонии крупноцветковой, а также шалфея, — уточнили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.

Эта партия рассады, привезённая из Москвы, представляла серьёзную угрозу. Поэтому её всю было решено сжечь в специальной печи на полигоне. Более 1300 цветов накануне были уничтожены. Ранее сотни цветов в Ярославле сожгли накануне 8 Марта в прошлом году. И так поступают постоянно с карантинными растениями.

Сжигать карантинные растения положено по инструкции

Калифорнийский цветочный трипс — один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений. Карантинный объект. Встречаются повсеместно, так как благодаря торговле завезён во многие страны и континенты.