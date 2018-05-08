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Город

День Победы на свалке: у «Скоково» соберётся маскарад в костюмах зайцев и ворон

8 мая 2018 13:49
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мусор, Ярославль, мусорный скандал

Ярославские активисты, выступающие против размещения на полигоне «Скоково» мусора из Московской области, собираются провести День Победы рядом с полигоном.

Встречу назначили на 11 часов. Всех собравшихся просят подготовиться и проявить фантазию на тему нависшей над городом угрозы из-за мусора: взять с собой флаги, воздушные шары, плакаты, рисунки или даже прийти в костюмах зайцев и ворон.

На днях в интернете появилось скандальное интервью, в котором заместитель председателя правительства Московской области Михаил Кузнецов рассказал о том, что проблему с московским мусором решат, вывезя его в Ярославскую область, где на огромной территории никого, кроме ворон и зайцев нет. Материал быстро удалили, а Михаил Кузнецов заявил, что подобного интервью не давал, мусором вообще не занимается, и назвал этот материал политической провокацией.

 — Цель встречи — очередной раз обозначить варягам, что мы любим наш город и так просто его не сдадим, — рассказали организаторы. — Нарушать законы не будем. Наших героических предков вспомним. Посмотрим издалека на тридцатиметровую свалищу мусора и понаблюдаем за безукоризненными московскими мусоровозам.

В качестве логотипа встречи организаторы решили использовать герб, нарисованный известным фейсбучным сатириком Сидором Пустословом.


За несанкционированный митинг против ввоза в Ярославль московского мусора в суд вызвали организатора — Александра Воробьёва. И не просто повесткой, а через начальство.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Сидор Пустослов/facebook.com
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