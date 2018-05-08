И это только начало. В Ярославской области от клещей пострадали больше пятисот человек

Уже больше 500 человек пострадали от клещей

С начала весны больше пятисот жителей Ярославской области, укушенных клещами, обратились в лабораторию.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом пока не зарегистрировано.

— Обращаем внимание, что в апреле-июне активность клещей на всех территориях нашей области максимальная, — рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области. — Необходимо помнить о профилактике, исключающей присасывание клещей: проведение само- и взаимоосмотров, использование репеллентов, особенно при посещении кладбищ в период праздников и при выезде за город, на садовые участки.

Специалисты советуют не доставать клеща самостоятельно, а обратиться за медицинской помощью. В травмпункте врачи и снимут паразита, и отправят его на исследование в лабораторию. Специалисты также рассказали, в каких районах Ярославской области чаще кусают клещи.