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Город

Грозный трамвай и задорные шляпки: что украшают атрибутами Победы в российских городах

8 мая 2018 12:17
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День Победы, 9 мая

В преддверии 9 Мая многие коммерсанты впадают в раж и украшают символикой Дня Победы всё, чем торгуют. Так, георгиевская ленточка и надпись «Спасибо деду за Победу!» оказываются в самых непредсказуемых местах — на трусах, тапках и чипсах. Корреспонденты Сети городских порталов накануне прогулялись по своим городам с фотоаппаратом в руках. Самые странные, дикие и забавные идеи — в нашей подборке.

На параде 9 Мая ростовские модники будут красоваться в роскошных красных шляпах.

А мэрия Ярославля отправила горожан на трамвае «На Берлин!».

И кондукторы под стать трамваю — в гимнастерке и пилотке. Кажется, что девушка вот-вот запоет «Катюшу» или «Смуглянку».

Детская школа искусств в Екатеринбурге отличилась нестандартным оформлением своего входа. Здесь окна закрыли маскировочной сеткой, усыпанной георгиевскими ленточками.

На сетки навязали сотни ленточек.

В одном из магазинов Архангельска решили упаковать продукты в «отличный подарок к празднику Великой Победы» для ветеранов войны. Правда, в набор положили только макароны, гречку и тушенку.

В пермском магазине обнаружили нарядные сосиски. Может, на Великолукском мясокомбинате считают, что отпечатанная на упаковке ленточка повысит продажи?

Освежители воздуха также мимикрировали к 9 Мая.

В красноярском пиротехническом магазине наши корреспонденты нашли салют Победы. Ну а что? Пропустили салют Победы в 1945-м? Вот, пожалуйста, посмотрите сейчас.

В Волгограде прилавки сувенирных лавок традиционно завалены брелоками из пустых патронов с гравировкой «Сталинград 1942–43». Лайфхак: ищите клеймо на дне патрона, по нему не только можно выяснить, немецкая это гильза или советская, но и узнать, когда патрон был выпущен. А то туристам часто продают и вполне современные изделия.

А это креатив от самарской компании по доставке еды на дом.

А вот такое чудо корреспонденты обнаружили в инстаграме. В Екатеринбурге мастер по маникюру разместила фото с комментарием: «Конкурсный дизайн, посвященный великому празднику — Дню Победы. Не важно, кто мы и какая у нас профессия, главное — помнить подвиг наших дедов и выражать это светлое чувство во всём».

Анастасия Оборина
Фото: Михаил Малышев, администрация Ярославля, Петр Гиндин, Елена Ионайтис, Александр Степанов, Артем Ленц, Мария Часовитина
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