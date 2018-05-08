Дерево жизни и надежды: в Ярославле посадили «Тополь Победы»

Пройдут годы — и у здания университета будет шуметь аллея. Вырастут дети и вырастут деревья

В Ярославле стало на одну зелёную аллею больше. Волонтёры МТС присоединились к всероссийской акции «Тополь Победы». Вместе с сотрудниками компании деревья сажали студенты Ярославского технического университета. Новая аллея вырастет и зашумит около главного корпуса ЯГТУ.

Тополь выбрали не просто так. Этому жизнеутверждающему символу Победы больше 100 лет и растет он в центре Волгограда. После Сталинградской битвы город был выжжен и превратился в руины, в нём не осталось почти ничего живого... Но один тополь выжил и зацвел весной 43-го, символизируя победу жизни над смертью и войной. Именно от этого дерева и получил росток Ярославль, а также еще несколько городов России — Самара, Оренбург, Саратов, Белгород, Орел, Воронеж, Липецк, Тамбов, Курск, Калуга, Уфа, Тула, Калининград и Ростов-на-Дону.

Как в Ярославле сажали аллею, смотрите в нашем фоторепортаже.

— Тополь Победы — знаменитый символ стойкости духа. Мы рады, что вносим вклад в сохранение исторического наследия, несем своеобразный посыл будущим поколениям о ценности мира на Земле. Наши земляки сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, прославив своими боевыми подвигами Ярославский край. Уверен, что ярославцы будут приходить к «Тополю Победы», чтить память и мужество дедов, вспоминать об их великом подвиге в военные годы», — сказал на акции директор ярославского филиала МТС Алексей Сальва.

Сотрудники МТС пришли на акцию вместе с детьми. Эта малышка и посадила главное дерево аллеи

Слева направо: Алексей Сальва — директор ПАО МТС в Ярославле; Сергей Скударь — первый заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов; Олег Ненилин — депутат муниципалитета Ярославля; Василий Бобков — депутат Ярославской областной Думы.

Надеемся, тополь вырастет сильным!

— Для Ярославского технического университета большая честь стать частью проекта «Тополь Победы», — рассказала исполняющая обязанности ректора ЯГТУ Елена Степанова. — Университет был образован в годы войны, и первыми преподавателями и студентами вуза стали фронтовики, возвращавшиеся с передовой к мирной жизни. Для нас важна память о подвиге этих людей

Аллея будет тенистой — здесь вырастут пышные туи

За лопаты с радостью взялись студенты ЯГТУ

Эти деревья будут хранить память о подвиге нашего народа — сейчас это очень важно

Студенты университета теперь будут ходить на занятия мимо аллеи, посаженной своими руками

За посадку принялись дружно

Сажали деревья по всем правилам — пусть растут здоровыми!

Комитет природных ресурсов Волгоградской области прислал вместе с тополем в Ярославль специальный сертификат

Аллею сажала дружная команда волонтёров МТС и студентов ЯГТУ