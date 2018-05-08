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Фоторепортаж
Дерево жизни и надежды: в Ярославле посадили «Тополь Победы»
8 мая 2018 16:02
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В Ярославле стало на одну зелёную аллею больше. Волонтёры МТС присоединились к всероссийской акции «Тополь Победы». Вместе с сотрудниками компании деревья сажали студенты Ярославского технического университета. Новая аллея вырастет и зашумит около главного корпуса ЯГТУ.
Тополь выбрали не просто так. Этому жизнеутверждающему символу Победы больше 100 лет и растет он в центре Волгограда. После Сталинградской битвы город был выжжен и превратился в руины, в нём не осталось почти ничего живого... Но один тополь выжил и зацвел весной 43-го, символизируя победу жизни над смертью и войной. Именно от этого дерева и получил росток Ярославль, а также еще несколько городов России — Самара, Оренбург, Саратов, Белгород, Орел, Воронеж, Липецк, Тамбов, Курск, Калуга, Уфа, Тула, Калининград и Ростов-на-Дону.
Сталинградская битва — важный эпизод Великой Отечественной войны. Она началась 17 июля 1942 и закончилась 2 февраля 1943 года. Немцы хотели блокировать транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления. Но Красная армия заставила немцев увязнуть в оборонительных боях. 2 февраля 1943 года фашисты капитулировали — в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс. Эта победа стала переломной в войне.
Как в Ярославле сажали аллею, смотрите в нашем фоторепортаже.
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