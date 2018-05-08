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В Ярославской области с дороги вылетел УАЗ: водитель в больнице
8 мая 2018 11:27
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Вчера вечером в Ростовском районе возле села Львы произошло ДТП. С дороги вылетел УАЗ. Машина перевернулась и получила сильные повреждения: выбиты стёкла, смята крыша.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи.
— Водитель ехал без пассажиров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчину с травмами доставили в больницу.
В ночь на 6 мая серьёзная авария произошла в Рыбинске: «Хёндай» и «двенашка» разбились всмятку.
Фото: МЧС
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