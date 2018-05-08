В Ярославле ко Дню Победы отмыли от птичьего помёта монумент «Родина-мать»

Возле отмытого памятника прошёл митинг: собрались заводчане

Сегодня на промышленной площадке «Ярполимермаш» прошёл митинг, посвящённый Дню Победы. Здесь почтили память погибших во время Великой Отечественной войны сотрудников предприятия и всех советских солдат. Митинг проходил у скульптуры «Родина-мать», про которую вчера писал портал 76.ru. Сегодня памятник отмыли.

— Помним подвиг наших дедов и прадедов, — сказали начальники и пригласили всех собравшихся возложить к монументу гвоздики.

Такие митинги тут проходят каждый год. И памятник этот видят лишь 500 сотрудников — объект режимный и зайти сюда просто так любой желающий не сможет. Да и место не самое проходное — промышленная площадка находится на Полушкиной роще.

Ещё вчера памятник «Родина-мать», возле которого проходил митинг, стоял заляпанный птичьим помётом.

— У нас здесь Волга рядом — чайки просто «забодали»: гнездятся здесь и постоянно гадят, даже на людей нападают, — рассказал генеральный директор «Ярполимермаша» Владимир Симонов. — Памятник мы стараемся обихаживать. При этом мы готовы его отдать, чтобы его могли увидеть не только наши работники, но и все ярославцы.

Собравшиеся сотрудники заводов возложили к памятнику «Родина-мать» цветы

Перевезти монумент «Родина-мать» руководство завода и общественники хотят уже не первый год. В этом году вопрос с ним снова поднимал депутат муниципалитета Ярославля шестого созыва Александр Черепанин. До этого депутат Государственной думы России Валентина Терешкова хотела создать в Ярославле зону с тематическим уклоном — о ярославской материнской земле. Но тогда архитекторы и художники заявили, что памятник агрессивен и вписывать его в такую тематику нельзя.

Предлагали поставить монумент и недалеко от завода — в парковой зоне через дорогу от торгового центра «Тандем». Но этот вариант тоже отмели.

Позже руководство завода предложило поставить его в районе музея Боевой славы. Сейчас в мэрии рассматривают этот вопрос.

— Если власти будут опять молчать, то мы сделаем оценку памятника и будем более агрессивно подталкивать власти к решению этого вопроса, — отметил Владимир Симонов.

Памятник отлили три работника завода в 1970 году

Кстати, автор идеи этого памятника скульптор Елена Югова мечтала, чтобы эта «Родина-мать» стояла на Стрелке. Но в концепцию этого места, как ни крути, монумент точно не вписывается.

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