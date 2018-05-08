Танки едут: что стало причиной громадной пробки на Московском проспекте

По Московскому проспекту провезли военную технику на парад

Движение на Московском проспекте и проспекте Фрунзе сейчас стало более активным. Водители обсуждают, что могло стать причиной серьёзных заторов на дорогах, да еще и не в час пик.

По мнению одних, это случилось из-за того, что по Московскому проспекту в центр города утром везли танки на парад в честь Дня Победы. Технику провезли на погрузчиках с включенными мигалками, из-за чего к часу пик собралась пробка.

Другие решили, что власти снова ставят эксперименты со светофорами. Люди 20 минут не могли выехать на Московский проспект с улицы Нагорной — на светофоре всё время горел красный сигнал.

В мэрии Ярославля рассказали, что причина пробки в другом.

— Перенастройки светофоров нет, и танки тут не при чём, — пояснили в мэрии Ярославля. — На Московском проспекте в районе улицы Большая Фёдоровская сломался троллейбус. Возможно, это и стало причиной пробки.