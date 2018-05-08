Это рождается метро: в Ярославле посреди дороги пробили канализационный люк

Люк сломался, как картонный

Трудно себе представить, как это могло случиться, но это факт: в Ярославле на улице Победы проломили канализационный люк. И заботливо огородили палками с привязанной лентой, чтобы обозначить опасное место.

В соцсетях принялись гадать, что это — Ярославль засасывает в какую-то бездну, пробили вход в Хогвартс?

— Или это пробивается метро? — пошутили в паблике «Жесть Ярославль».

Ну а что, планы-то на метро уже были — такие же фантастические, как эта дыра в канализационном люке.