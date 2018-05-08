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Это рождается метро: в Ярославле посреди дороги пробили канализационный люк
8 мая 2018 06:24
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Трудно себе представить, как это могло случиться, но это факт: в Ярославле на улице Победы проломили канализационный люк. И заботливо огородили палками с привязанной лентой, чтобы обозначить опасное место.
В соцсетях принялись гадать, что это — Ярославль засасывает в какую-то бездну, пробили вход в Хогвартс?
— Или это пробивается метро? — пошутили в паблике «Жесть Ярославль».
Ну а что, планы-то на метро уже были — такие же фантастические, как эта дыра в канализационном люке.
Фото: Аня Королева, Жесть Ярославля/Vk.com
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