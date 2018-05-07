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Над центром Ярославля пролетит легендарный Ил-2, пролежавший на дне озера почти 70 лет
7 мая 2018 20:56
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Н центром Ярославля пролетит легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. Самолёт уже прилетел в Туношну.
Машина — не копия, а участвовавший в военных боях самолёт.
— В годы Великой Отечественной войны на нем летал Валентин Михайлович Скопинцев. 25 ноября 1943 года самолет получил сильные повреждения в воздушном бою, и летчик принял решение посадить его на замерзшее озеро Кривое в Мурманской области. Ил-2 пролежал на дне этого озера до 2012 года, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Как в Ярославле пройдёт День Победы.
Реставрировали самолёт четыре года. И теперь он примет участие в Марше памяти.
— Этот самолет, к сожалению, не дожил и до первого Дня Победы. Поэтому в среду он в первый раз встретит этот праздник, пролетев над центром Ярославля с «Бессмертным полком», — сказал президент фонда «Крылатая память Победы» Борис Осятниский.
Фото: правительство Ярославской области
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