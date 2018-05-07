В Ярославле на спортсмена завели уголовное дело за контрабанду анаболиков

Изъяли 100 граммов препарата

В Ярославле уголовное дело завели в отношении местного жителя, которого поймали на контрабанде. На одном из белорусских сайтов мужчина заказал специальные препараты, с помощью которых хотел скорее придать своему телу спортивную форму.

Препараты должны были увеличить его мышечную массу и сделать силачом. Но не вышло.

— При получении посылки мужчина был задержан. Изъятые препараты содержат в своем составе сильнодействующие вещества анаболического стероидного ряда: станозолол, тестостерон и нандролон фенилпропионат, запрещенные к ввозу и обороту на территории России, — рассказали на ярославской таможне.

За контрабанду так и не ставшему силачом ярославцу грозит до семи лет лишения свободы.