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В Ярославле на спортсмена завели уголовное дело за контрабанду анаболиков
7 мая 2018 19:33
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В Ярославле уголовное дело завели в отношении местного жителя, которого поймали на контрабанде. На одном из белорусских сайтов мужчина заказал специальные препараты, с помощью которых хотел скорее придать своему телу спортивную форму.
Препараты должны были увеличить его мышечную массу и сделать силачом. Но не вышло.
— При получении посылки мужчина был задержан. Изъятые препараты содержат в своем составе сильнодействующие вещества анаболического стероидного ряда: станозолол, тестостерон и нандролон фенилпропионат, запрещенные к ввозу и обороту на территории России, — рассказали на ярославской таможне.
За контрабанду так и не ставшему силачом ярославцу грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: Ярославская таможня
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