В Ярославле арестовали ещё двоих мужчин, готовивших теракты в России

Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ

Сегодня Дзержинский районный суд Ярославля вынес вердикт — взять под стражу еще двоих задержанных по подозрению в терроризме.

— Они арестованы на два месяца, — сказала пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Ещё троих под стражу также взяли сегодня. Под арестом мужчины проведут тоже два месяца — на время расследования.

Всех пятерых задержали в Ярославле 4 мая. По данным ФСБ, мужчины готовили теракты в России.

— В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, — рассказали в ФСБ.