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В Ярославле арестовали ещё двоих мужчин, готовивших теракты в России
7 мая 2018 19:49
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Сегодня Дзержинский районный суд Ярославля вынес вердикт — взять под стражу еще двоих задержанных по подозрению в терроризме.
— Они арестованы на два месяца, — сказала пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.
Ещё троих под стражу также взяли сегодня. Под арестом мужчины проведут тоже два месяца — на время расследования.
Всех пятерых задержали в Ярославле 4 мая. По данным ФСБ, мужчины готовили теракты в России.
— В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, — рассказали в ФСБ.
Фото: Телеканал Первый Ярославский
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