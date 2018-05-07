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Город

В Ярославле арестовали ещё двоих мужчин, готовивших теракты в России

7 мая 2018 19:49
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терроризм, Ярославль, ИГИЛ

Сегодня Дзержинский районный суд Ярославля вынес вердикт — взять под стражу еще двоих задержанных по подозрению в терроризме.

— Они арестованы на два месяца, — сказала пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Ещё троих под стражу также взяли сегодня. Под арестом мужчины проведут тоже два месяца — на время расследования.

Всех пятерых задержали в Ярославле 4 мая. По данным ФСБ, мужчины готовили теракты в России.

— В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, — рассказали в ФСБ.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Телеканал Первый Ярославский
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