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В Ярославле депутата, выступившего против мусора, вызвали в суд через начальство
7 мая 2018 17:47
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Судья Кировского районного суда Ярославля отправил председателю областной думы Михаилу Боровицкому бумагу. В ней сказано, что 8 мая состоится заседание, где депутат Александр Воробьёв должен выступить в качестве ответчика.
— Прошу обеспечить явку депутата Воробьёва, — выделено полужирным шрифтом в документе.
Глава Ярославской областной думы Михаил Боровицкий говорит, что пока эту бумагу не видел. Но уже знает, что силой депутата затаскивать в суд он не будет.
— Мы не можем ему приказывать это сделать, — рассказал корреспондентам 76.ru Михаил Боровицкий. — Мы известим депутата об этом письме и порекомендуем ему пойти на заседание суда. Других вариантов у нас нет.
Судить Александра Воробьёва будут за то, что он устроил несанкционированный митинг в центре Ярославля. Лидер коммунистов собрал людей у Знаменской башни, чтобы выразить протест против ввоза московского мусора. Ему власти предлагали другое место, но Воробьёв на уговоры перенести митинг подальше от центра не пошёл.
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Фото: Александр Воробьёв
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