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Бегал и искал выход: в Рыбинске лось забежал на территорию завода
7 мая 2018 17:43
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В Рыбинске к людям вышел лось. Сегодня днём животное прибежало к судостроительному заводу «Вымпел». Несчастный лось бегал вдоль забора и пытался найти выход. Спустя некоторое время ему всё же удалось покинуть территорию завода.
За последнее время это далеко не первый выход лосей к людям. Экологи считают, что животные выбегают из леса со страха.
— Наверное, чего-то испугался и прибежал. У лосей сезон «свадеб» уже закончился, но лоси — активные животные. Могут и Волгу переплыть, — говорит эколог Елена Анашкина. — Видимо, это молодая особь.
Недавно лось выбежал прямо на Богоявленскую площадь в Ярославле.
Фото: Подслушано в Рыбинске
Видео: Илья Максим/Vk.com
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