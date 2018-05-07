Бегал и искал выход: в Рыбинске лось забежал на территорию завода

Животное бегало в поисках выхода

В Рыбинске к людям вышел лось. Сегодня днём животное прибежало к судостроительному заводу «Вымпел». Несчастный лось бегал вдоль забора и пытался найти выход. Спустя некоторое время ему всё же удалось покинуть территорию завода.

За последнее время это далеко не первый выход лосей к людям. Экологи считают, что животные выбегают из леса со страха.

— Наверное, чего-то испугался и прибежал. У лосей сезон «свадеб» уже закончился, но лоси — активные животные. Могут и Волгу переплыть, — говорит эколог Елена Анашкина. — Видимо, это молодая особь.

Недавно лось выбежал прямо на Богоявленскую площадь в Ярославле.