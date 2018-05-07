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Копим пакеты целый месяц: как семья в Ярославле научилась сдавать мусор раздельно

7 мая 2018 17:20
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мусор, Ярославль, мусорный скандал

На московский мусор, который везут на наш полигон, мы можем ругаться долго, но если отбросить столичные отходы, то горы мусора, высотой с восьмиэтажный дом на полигоне «Скоково», накопили мы сами. А что ещё сделали мы сами для экологии Ярославля?

Семья маркетолога Елизаветы Коротаевой перешла на раздельный сбор мусора, несмотря на то, что в Ярославле для этого практически нет никаких условий. Что им приходится для этого делать, чем жертвовать, и какой мусор всё-таки отправляется в обычный мусорный бак? Начинающие сборщики рассказали о своём опыте.

Копим мусор целый месяц

В городе, где практически нет урн для раздельного сбора стекла, пластика и бумаги, всё-таки можно утилизировать всё это по отдельности. Правда, только раз в месяц. Поэтому Альберт и Елизавета Коротаевы вместе с детьми Максимом и Вероникой целый месяц копят мусор.

— Мы серьёзно задумались о раздельном сборе мусора в конце прошлого года. На нашу семью большое впечатление произвёл документальный фильм «Мусор» с Джереми Айронсом, снятый в 2014 году. Всем советую посмотреть, развеивает мифы относительно мусоросжигания и вообще производит сильное впечатление. После него я задумалась, куда можно сдавать хотя бы стекло, — рассказывает Елизавета Коротаева. — Нашла неподалёку от дома мусорку, но вскоре заметила, что она не обслуживается. А потом наткнулись «ВКонтакте» на группу по раздельному сбору мусора.

Каждое последнее воскресенье месяца на площадь Юности в Ярославль приезжает «Экомобиль», куда можно сдать металл, стекло, бумагу и пластик шести видов.

— За неделю до акции мы накопили огромный пакет, который в основном состоял из пластиковой упаковки. Первый раз посетили акцию в конце февраля. Дальше стали уже более опытными сборщиками и за месяц накапливаем уже около восьми пакетов, — говорит Елизавета. — Чтобы вторсырье не хранить дома, отвозим его раз в неделю в гараж. Сортируем перед акцией прямо в гараже. Пока лучше способа не придумали. Дома сразу сортировать неудобно, так как слишком много видов отходов, а значит нужно его разделить на девять пакетов (макулатура, металл, стекло и шесть видов пластика). Надо сказать, что мы ещё не очень хорошо разбираемся в видах пластика и сортировка занимает много времени.

Помыть коробки из-под молока

Но и это ещё не всё.

— Самое главное — это смыть остатки пищи и высушить. Дети у нас тоже этим занимаются — коробки из-под сока и молока ополаскивают, — рассказывает Елизавета Коротаева. — Что до сих пор выбрасываем: пищеотходы, сильно загрязненную упаковку и упаковку из смешанных видов пластика, так как её не принимают. К сожалению, не придумали, куда девать остатки еды, осознаем, что это очень плохо, что они идут на свалку, но условий их хранить у нас нет, даже если летом возить их на дачу к родителям, куда их девать зимой?

По мнению начинающих сборщиков, перейти к раздельному сбору отходов в Ярославле возможно. Но прививать эту культуру надо начинать с самого детства, с уроков об этом в школе.

Скандальная тема с ввозом в Ярославль 200 тысяч тонн отходов из Москвы (до 500 тонн в сутки!) заставила ярославцев задуматься. И уже не только одну семью. Последняя апрельская акция «Экомобиль» оказалась более многолюдной, чем обычно. Может, если попробовать начать с себя, хотя бы по чуть-чуть, то окажется не так сложно? И потом уже с гордостью можно будет сказать, что мы сделали, что могли.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Елизавета Коротаева
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