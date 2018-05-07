Копим пакеты целый месяц: как семья в Ярославле научилась сдавать мусор раздельно

Ярославцы сознательно перешли на раздельный сбор. Занятие это не из лёгких

На московский мусор, который везут на наш полигон, мы можем ругаться долго, но если отбросить столичные отходы, то горы мусора, высотой с восьмиэтажный дом на полигоне «Скоково», накопили мы сами. А что ещё сделали мы сами для экологии Ярославля?

Семья маркетолога Елизаветы Коротаевой перешла на раздельный сбор мусора, несмотря на то, что в Ярославле для этого практически нет никаких условий. Что им приходится для этого делать, чем жертвовать, и какой мусор всё-таки отправляется в обычный мусорный бак? Начинающие сборщики рассказали о своём опыте.

Раз в месяц в Ярославле действительно заберут на переработку мусор

Копим мусор целый месяц

В городе, где практически нет урн для раздельного сбора стекла, пластика и бумаги, всё-таки можно утилизировать всё это по отдельности. Правда, только раз в месяц. Поэтому Альберт и Елизавета Коротаевы вместе с детьми Максимом и Вероникой целый месяц копят мусор.

— Мы серьёзно задумались о раздельном сборе мусора в конце прошлого года. На нашу семью большое впечатление произвёл документальный фильм «Мусор» с Джереми Айронсом, снятый в 2014 году. Всем советую посмотреть, развеивает мифы относительно мусоросжигания и вообще производит сильное впечатление. После него я задумалась, куда можно сдавать хотя бы стекло, — рассказывает Елизавета Коротаева. — Нашла неподалёку от дома мусорку, но вскоре заметила, что она не обслуживается. А потом наткнулись «ВКонтакте» на группу по раздельному сбору мусора.

— За неделю до акции мы накопили огромный пакет, который в основном состоял из пластиковой упаковки. Первый раз посетили акцию в конце февраля. Дальше стали уже более опытными сборщиками и за месяц накапливаем уже около восьми пакетов, — говорит Елизавета. — Чтобы вторсырье не хранить дома, отвозим его раз в неделю в гараж. Сортируем перед акцией прямо в гараже. Пока лучше способа не придумали. Дома сразу сортировать неудобно, так как слишком много видов отходов, а значит нужно его разделить на девять пакетов (макулатура, металл, стекло и шесть видов пластика). Надо сказать, что мы ещё не очень хорошо разбираемся в видах пластика и сортировка занимает много времени.

Сортируют тоже всей семьёй. Чтобы дети привыкали

Помыть коробки из-под молока

Но и это ещё не всё.

Все коробки и пластиковые бутылки нужно мыть

— Самое главное — это смыть остатки пищи и высушить. Дети у нас тоже этим занимаются — коробки из-под сока и молока ополаскивают, — рассказывает Елизавета Коротаева. — Что до сих пор выбрасываем: пищеотходы, сильно загрязненную упаковку и упаковку из смешанных видов пластика, так как её не принимают. К сожалению, не придумали, куда девать остатки еды, осознаем, что это очень плохо, что они идут на свалку, но условий их хранить у нас нет, даже если летом возить их на дачу к родителям, куда их девать зимой?

Одна партия мусора готова

По мнению начинающих сборщиков, перейти к раздельному сбору отходов в Ярославле возможно. Но прививать эту культуру надо начинать с самого детства, с уроков об этом в школе.

Скандальная тема с ввозом в Ярославль 200 тысяч тонн отходов из Москвы (до 500 тонн в сутки!) заставила ярославцев задуматься. И уже не только одну семью. Последняя апрельская акция «Экомобиль» оказалась более многолюдной, чем обычно. Может, если попробовать начать с себя, хотя бы по чуть-чуть, то окажется не так сложно? И потом уже с гордостью можно будет сказать, что мы сделали, что могли.