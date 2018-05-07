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Ярославские депутаты предложили запретить транзит мусора между регионами
7 мая 2018 16:13
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Депутаты Ярославской областной думы Сергей Балабаев и Василий Цепенда предложили новый мусорный законопроект, который сегодня внесли думу.
Пытаясь остановить потоки столичного мусора, прибывающие на ярославский полигон «Скоково», парламентарии придумали новый ход, который хотят вынести на федеральный уровень.
— Главная идея заключается в том, что регионы должны работать над тем, чтобы переработать мусор, не вывозя его за пределы, — рассказывает о законопроекте один из его авторов депутат Василий Цепенда. — Если бы текущее законодательство, побудившее создать региональных операторов, трактовалось так, как мы предлагаем, то Москва бы тратила значительные деньги на заводы по переработке мусора. Но вы видите, как сейчас происходит — мусор везут в соседние регионы. Со своими отходами каждый должен справляться сам.
Проект федерального закона «О внесении изменений в главу VIII 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления"» депутаты предлагают дополнить статьёй о том, чтобы запретить перемещать между регионами России отходы, не являющиеся вторичными ресурсами.
Теперь в течение 90 дней в областной думе должны рассмотреть инициативу депутатов.
Фото: Александра Савельева
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