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Город

На деньги за московский мусор в Ярославле расширят полигон под новый московский мусор

7 мая 2018 16:07
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экономика, Ярославль, Скоково, мусорный скандал

В правительстве Ярославской области рассказали, как планируют распорядиться деньгами, которые выделят региону московские власти — речь идёт о полумиллиардном трансферте.

Большую часть транша вложат в модернизацию полигона «Скоково». Того самого, на который вывозят московский мусор. Там хотят сделать ещё одну рабочую карту. Как раз, чтобы завозить туда отходы из столицы.

Создание новой дополнительной рабочей карты на теле полигона включает формирование необходимой инфраструктуры, закупку техники, инертного материала и обеспечение дополнительным персоналом, — пояснил директор ОАО «Скоково» Константин Симонов. — Это всё необходимо для качественного соблюдения требований экологической безопасности при размещении отходов, а также для оптимизации деятельности полигона. Кроме того, планируется закупка трёх бульдозеров, обеспечивающих разравнивание отходов по рабочей площадке, уплотнителя отходов массой не менее 40 тонн, а также топлива для обеспечения их работы. Ещё будут закуплены автомобильные весы, рассчитанные на массу 100 тонн. Для качественного соблюдения технологии размещения твердых коммунальных отходов будет дополнительно куплен изолирующий материал. Ну и будет обустроена дорога к разгрузочной площадке на новой дополнительной рабочей карте на теле полигона.

Одновременно с этим представители власти и руководство полигона «Скоково» прорабатывают проект строительства новых очистных сооружений, которые обеспечат нормативную очистку стоков с огромной свалки.

Ещё около 100 миллионов рублей из этих денег хотят потратить на ликвидацию несанкционированных свалок. Ну и ещё 70 миллионов — на создание в регионе уникальной современной экоаналитической лаборатории, которая будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды, выявлять и фиксировать отклонения. Куда денутся оставшиеся 30 миллионов рублей, в правительстве не уточняют.

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Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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