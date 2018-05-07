На деньги за московский мусор в Ярославле расширят полигон под новый московский мусор

На полигоне «Скоково» хотят построить ещё одну рабочую карту

В правительстве Ярославской области рассказали, как планируют распорядиться деньгами, которые выделят региону московские власти — речь идёт о полумиллиардном трансферте.

Большую часть транша вложат в модернизацию полигона «Скоково». Того самого, на который вывозят московский мусор. Там хотят сделать ещё одну рабочую карту. Как раз, чтобы завозить туда отходы из столицы.

— Создание новой дополнительной рабочей карты на теле полигона включает формирование необходимой инфраструктуры, закупку техники, инертного материала и обеспечение дополнительным персоналом, — пояснил директор ОАО «Скоково» Константин Симонов. — Это всё необходимо для качественного соблюдения требований экологической безопасности при размещении отходов, а также для оптимизации деятельности полигона. Кроме того, планируется закупка трёх бульдозеров, обеспечивающих разравнивание отходов по рабочей площадке, уплотнителя отходов массой не менее 40 тонн, а также топлива для обеспечения их работы. Ещё будут закуплены автомобильные весы, рассчитанные на массу 100 тонн. Для качественного соблюдения технологии размещения твердых коммунальных отходов будет дополнительно куплен изолирующий материал. Ну и будет обустроена дорога к разгрузочной площадке на новой дополнительной рабочей карте на теле полигона.

Одновременно с этим представители власти и руководство полигона «Скоково» прорабатывают проект строительства новых очистных сооружений, которые обеспечат нормативную очистку стоков с огромной свалки.

Ещё около 100 миллионов рублей из этих денег хотят потратить на ликвидацию несанкционированных свалок. Ну и ещё 70 миллионов — на создание в регионе уникальной современной экоаналитической лаборатории, которая будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды, выявлять и фиксировать отклонения. Куда денутся оставшиеся 30 миллионов рублей, в правительстве не уточняют.

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