В Ярославской области установят четырёхметровую звезду с георгиевской лентой

Звезда появится на площади Дерунова

В Рыбинске к 9 Мая установят четырёхметровую звезду. На её изготовление у специалистов ушёл месяц. Новый арт-объект появится на площади Дерунова.

- У нас появилась такая идея – сделать тематическую композицию, которая отражала бы дух нашей Победы. Поэтому была выбрана пятиконечная звезда с георгиевской лентой. Она станет центром тематической площадки и фотозоной для участников праздника, - рассказала начальник управления культуры Рыбинска Марина Воронина.

Читайте также: в Ярославле памятник, посвящённый Дню Победы, встретит праздник в птичьем помёте.