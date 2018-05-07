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В Ярославской области установят четырёхметровую звезду с георгиевской лентой
7 мая 2018 14:58
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В Рыбинске к 9 Мая установят четырёхметровую звезду. На её изготовление у специалистов ушёл месяц. Новый арт-объект появится на площади Дерунова.
- У нас появилась такая идея – сделать тематическую композицию, которая отражала бы дух нашей Победы. Поэтому была выбрана пятиконечная звезда с георгиевской лентой. Она станет центром тематической площадки и фотозоной для участников праздника, - рассказала начальник управления культуры Рыбинска Марина Воронина.
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Фото: администрация Рыбинска
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