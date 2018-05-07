Ярославцы на инаугурации президента: кто и почему попал в Кремлёвский дворец

Ярославцы присутствовали на инаугурации президента России

Сегодня в Большом Кремлёвском дворце в Москве состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин официально занял пост главы государства.

Среди гостей торжества присутствовали и ярославцы, попасть на приём удалось многим политикам.

— Были депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, а также члены общественной палаты Ярославской области Сергей Берёзкин и Ольга Хитрова, — рассказал сенатор Анатолий Лисицын, который также присутствовал в Кремлёвском дворце. — Присутствовали все, кто как-то участвовал в президентской кампании. Мы, сенаторы, находились в Александровском зале.

По мнению Лисицына, эта инаугурация отличалась от предыдущей своей открытостью — сразу после неё Владимир Путин встретился с молодёжью. Также не перекрывали подходы к Кремлёвскому полку — народ свободно гулял рядом с местом торжества.

— Это хороший пример нашим губернаторам, которые почему-то боятся встречаться с людьми в таком же открытом режиме, — считает Анатолий Лисицын.