|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Готовили теракты в Ярославской области: силовики задержали троих подозреваемых
7 мая 2018 14:41
2 281 0
В Ярославле заключили под стражу троих человек, которых подозревают в подготовке терактов в области. По предварительной информации, все трое являются членами запрещённой в России организации ИГИЛ.
— Все трое заключены под стражу на два месяца на время расследования. Они являются подозреваемыми, обвинение им ещё не предъявили. Все они проживали в разных частях города Ярославля, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.
При обыске у подозреваемых нашли боеприпасы и вещества, которые могли использоваться для изготовления взрывчатки.
Фото: Телеканал Первый Ярославский
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров