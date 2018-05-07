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Праздник на задворках: ярославская «Родина-мать» встретит День Победы в птичьем помёте
7 мая 2018 13:19
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Вопрос с ярославским памятником «Родина-мать», который стоит на территории завода «Полимермаш», к 9 Мая решить не удалось. Монумент в День Победы мало кто увидит, ведь он стоит за проходной предприятия. Да ещё и испачканный птичьим помётом. И, похоже, к празднику монумент вряд ли помоют.
— У нас сейчас директор в отпуске, а главный инженер в командировке, — объяснили на заводе «Полимермаш». — А больше никто к этому памятнику отношения не имеет.
Монумент впечатляющий: женщина с мечом попирает ногой разбитую фашистскую свастику. Его изготовили на заводе «Полимермаш» в 70-х годах прошлого века. По задумке, он изначально был посвящён работникам предприятия, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Скульптура до сих пор стоит на территории завода, и пару лет назад руководство «Полимермаша» пыталось её передать городу, чтобы переставить на видное место. Но монумент по-прежнему на задворках предприятия.
Два года назад судьбой памятника озаботились общественники. В этом году вопрос с ним снова поднимал депутат муниципалитета Ярославля шестого созыва Александр Черепанин.
— Памятник надо спасать, — говорил он. — Это произведение искусства, и его должны видеть жители города. Мое мнение, что место ему в парке Победы или у Музея боевой славы.
Но вопрос этот решить до Дня победы так и не удалось. Кстати, подойти к памятнику любой желающий не сможет, так как он стоит на территории предприятия.
В марте этого года в паблике 76.ru в социальной сети «ВКонтакте» проходил опрос «Нужен ли в Ярославле на видном месте этот памятник?». На данный момент в опросе приняли участие 588 человек. 230 из них сказали, что нужен, так как это наша история; 210 считают, что пора ставить что-то более современное; ещё 148 ответили, что им всё равно.
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Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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