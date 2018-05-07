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В Ярославле включили фонтаны: как будут работать поющие

7 мая 2018 12:50
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фонтаны, Ярославль

Сегодня в Ярославле включили фонтаны. Заработали фонтаны на Стрелке, на площадях Юности, Ленина, Труда, на улице Андропова, в Демидовском сквере и в парке Тысячелетия. Главный светомузыкальный фонтан — на Стрелке — снова запоёт.

— Светильники с поющего фонтана на Стрелке были демонтированы, сейчас они установлены обратно и готовы к работе, проверена вся электрика. Пробный пуск фонтанов мы начали еще 23 апреля. Все они находятся в исправном состоянии и готовы радовать ярославцев, — рассказал начальник участка повысительных станций «Ярославльводоканала» Сергей Буренев.

Фонтаны в светомузыкальном режиме будут работать по выходным (пятница, суббота, воскресенье) и праздничным дням с 20:30 до полуночи. В обычном режиме — ежедневно с 10:00 до 22:00. Еженедельно по понедельникам и вторникам будет профилактика. Поющий фонтан на Стрелке будет работать также по выходным, с пятницы по воскресенье, с 10:00 до полуночи и в среду и четверг с 10:00 до 22:00.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: правительство Ярославской области
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