В Ярославле включили фонтаны: как будут работать поющие

Все фонтаны почистили и обновили

Сегодня в Ярославле включили фонтаны. Заработали фонтаны на Стрелке, на площадях Юности, Ленина, Труда, на улице Андропова, в Демидовском сквере и в парке Тысячелетия. Главный светомузыкальный фонтан — на Стрелке — снова запоёт.

— Светильники с поющего фонтана на Стрелке были демонтированы, сейчас они установлены обратно и готовы к работе, проверена вся электрика. Пробный пуск фонтанов мы начали еще 23 апреля. Все они находятся в исправном состоянии и готовы радовать ярославцев, — рассказал начальник участка повысительных станций «Ярославльводоканала» Сергей Буренев.

Фонтаны в светомузыкальном режиме будут работать по выходным (пятница, суббота, воскресенье) и праздничным дням с 20:30 до полуночи. В обычном режиме — ежедневно с 10:00 до 22:00. Еженедельно по понедельникам и вторникам будет профилактика. Поющий фонтан на Стрелке будет работать также по выходным, с пятницы по воскресенье, с 10:00 до полуночи и в среду и четверг с 10:00 до 22:00.