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Ждёт приговора за решёткой: в Ярославле будут судить убийцу повара
7 мая 2018 12:02
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В Ярославле 19-летний парень предстанет перед судом за убийство повара.
Преступление произошло в декабре прошлого года ночью на улице Рыкачёва. Молодой человек на улице столкнулся с 46-летним Игорем Соповым. Оба были явно навеселе, но вот встреча закончилась печально. Слово за слово: мужчины разругались. Тогда 19-летний парень несколько раз ударил ножом повара. Мужчина скончался на месте.
По данным следователей, конфликт спровоцировал молодой человек. Да и друзья убитого утверждают: он был добрым, отзывчивым человеком и никогда ни с кем не конфликтовал. После известия о гибели Игоря все друзья были в шоке.
— Он был профессионалом во всех смыслах. Работал в куче мест — от кафешек до дорогих ресторанов. Готовил отменно, — рассказывает друг Игоря Александр.
Игорь родом из Гаврилов-Яма. Но последние несколько лет жил в Ярославле. Мало кто из друзей знал, но у Игоря в собственности была родовая усадьба. Он мечтал вернуться туда, привести её в порядок и заняться фермерством.
19-летнего парня сразу же задержали. Сейчас он находится под стражей и ждёт суда.
— Молодой человек был неоднократно судим ещё в несовершеннолетнем возрасте. Ему грозит от шести до пятнадцати лет, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Игорь Сопов/Vk.com
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