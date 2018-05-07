×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Ждёт приговора за решёткой: в Ярославле будут судить убийцу повара

7 мая 2018 12:02
3 051 1
убийство, конфликт, Ярославль, повар

В Ярославле 19-летний парень предстанет перед судом за убийство повара.

Преступление произошло в декабре прошлого года ночью на улице Рыкачёва. Молодой человек на улице столкнулся с 46-летним Игорем Соповым. Оба были явно навеселе, но вот встреча закончилась печально. Слово за слово: мужчины разругались. Тогда 19-летний парень несколько раз ударил ножом повара. Мужчина скончался на месте.

По данным следователей, конфликт спровоцировал  молодой человек. Да и друзья убитого утверждают: он был добрым, отзывчивым человеком и никогда ни с кем не конфликтовал. После известия о гибели Игоря все друзья были в шоке.

— Он был профессионалом во всех смыслах. Работал в куче мест — от кафешек до дорогих ресторанов. Готовил отменно, — рассказывает друг Игоря Александр.

Игорь родом из Гаврилов-Яма. Но последние несколько лет жил в Ярославле. Мало кто из друзей знал, но у Игоря в собственности была родовая усадьба. Он мечтал вернуться туда, привести её в порядок и заняться фермерством.

19-летнего парня сразу же задержали. Сейчас он находится под стражей и ждёт суда.

— Молодой человек был неоднократно судим ещё в несовершеннолетнем возрасте. Ему грозит от шести до пятнадцати лет, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Игорь Сопов/Vk.com
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославле геям запретили собираться в библиотеке

Новое на сайте
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев
Бензин под контролем

Бензин под контролем
Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (7): я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,70 63,10
EUR 74,80 75,10
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 05.05
USD 63,20 -0,28
EUR 75,64 -0,49
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.