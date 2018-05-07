Сняли цыпочек на трассе: под Переславлем задержали грузовик с курами

Курочек задержали на трассе

В Ярославской области задержали на трассе целый фургон цыпочек. Курочек-несушек везли из Мышкина, а остановили в Переславле-Залесском, чтобы проверить документы.

— При осмотре груза и сопроводительных документов инспектором было установлено отсутствие у владельца подконтрольного госветнадзору товара ветеринарного свидетельства формы № 1 как в бумажном, так и в электронном виде, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. — По данному факту перевозки живой птицы без ветеринарных сопроводительных документов владелец груза привлечён к административной ответственности.

В грузовой машине везли 370 курочек — в клетках и без них. Птицы буквально сидели на головах друг у друга.

На ярославском сыродельном заводе нашли сотни килограммов просроченного творога.