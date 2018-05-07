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Сняли цыпочек на трассе: под Переславлем задержали грузовик с курами
7 мая 2018 10:49
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В Ярославской области задержали на трассе целый фургон цыпочек. Курочек-несушек везли из Мышкина, а остановили в Переславле-Залесском, чтобы проверить документы.
— При осмотре груза и сопроводительных документов инспектором было установлено отсутствие у владельца подконтрольного госветнадзору товара ветеринарного свидетельства формы № 1 как в бумажном, так и в электронном виде, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. — По данному факту перевозки живой птицы без ветеринарных сопроводительных документов владелец груза привлечён к административной ответственности.
В грузовой машине везли 370 курочек — в клетках и без них. Птицы буквально сидели на головах друг у друга.
На ярославском сыродельном заводе нашли сотни килограммов просроченного творога.
Фото: Россельхознадзхор ЯО
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