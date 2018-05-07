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Город

Петицию против московского мусора подписали более 55 тысяч человек

7 мая 2018 09:38
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мусор, Ярославль, мусорный скандал

Петицию против ввоза московского мусора на ярославский полигон продолжают подписывать на сайте Change.org. Свои голоса оставили уже больше 55 тысяч человек.

— Я очень против чужого мусора, свой девать некуда! А вообще надо не места искать, где его закапывать, а придумать, как переработать, — написала в комментариях Ольга Гришаева.

Тем временем в правительстве области сообщили о дополнительном соглашении к договору с московским предприятием «Экотехпром» о ввозе твердых коммунальных отходов. По этому документу до конца года на полигон привезут не более 200 тысяч тонн отходов.

— Транспортировку отходов из Москвы продолжит «Экотехпром», которое с апреля уже возит мусор на полигон в объеме не более 320 тонн в сутки согласно договору, — говорит гендиректор «Скоково» Константин Симонов. — За прошедший период не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны перевозчика ни по условиям договора, ни по соблюдению требований экологической безопасности.

Пролонгации соглашение, так же как и договор, не предусматривает.

Тема московского мусора вызвала в Ярославле большой скандал. Люди вышли с протестным митингом в центр города, позже протестная акция прошла в Брагино.

История развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. В правительстве Ярославской области уточнили — эта помощь столице временная.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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