Заволга уходит под землю: под едущей машиной провалился асфальт

Асфальт ушёл под землю, когда по нему ехала машина

Дороги Ярославля теперь сходят не только вместе со снегом, но и сами по себе. В Заволжском районе дорога пропала прямо из под едущей по ней машине.

Всё произошло во дворе дома № 24 по улице Серго Орджоникидзе.

— Еле успела выскочить на машине из проваливающегося под ней асфальта в этой чудо-теплокамере! ГИБДД прождали часа четыре, — поделилась пострадавшая ярославна в группе «Подслушано в Ярославле». — Асфальт там недавно клали!

У машины девушки остались мятыми порог и бампер, когда она нажала на газ, чтобы успеть вырваться из плена дороги. Женщина радуется, что ей повезло не остаться в этом провале.

Провал в Заволжском районе

Дорога ушла под землю рядом с люком, где видно, что недавно проходили работы на сетях. Кстати, в Заволжском районе этой весной произошла целая серия аварий на теплосетях. Только в эти выходные из такого же люка на проспекте била вода.