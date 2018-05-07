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Заволга уходит под землю: под едущей машиной провалился асфальт
7 мая 2018 09:24
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Дороги Ярославля теперь сходят не только вместе со снегом, но и сами по себе. В Заволжском районе дорога пропала прямо из под едущей по ней машине.
Всё произошло во дворе дома № 24 по улице Серго Орджоникидзе.
— Еле успела выскочить на машине из проваливающегося под ней асфальта в этой чудо-теплокамере! ГИБДД прождали часа четыре, — поделилась пострадавшая ярославна в группе «Подслушано в Ярославле». — Асфальт там недавно клали!
У машины девушки остались мятыми порог и бампер, когда она нажала на газ, чтобы успеть вырваться из плена дороги. Женщина радуется, что ей повезло не остаться в этом провале.
Дорога ушла под землю рядом с люком, где видно, что недавно проходили работы на сетях. Кстати, в Заволжском районе этой весной произошла целая серия аварий на теплосетях. Только в эти выходные из такого же люка на проспекте била вода.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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