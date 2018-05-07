«Хёндай» и «двенашка» всмятку: ночью в Ярославской области произошло ДТП

В аварии есть пострадавшие

В Рыбинске на пересечении улиц Плеханова и Железнодорожной произошло ДТП: столкнулись ВАЗ-2112 и «Хёндай-Гетц». Машины столкнулись в ночь на 6 мая. По предварительной информации, пострадал водитель «двенашки».

— На «Хёндае» водитель и его пассажиры были пьяные в хлам, — сообщил очевидец ДТП Иван Войнеровский.

Обстоятельства ДТП уточняются.