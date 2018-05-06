В Ярославле неизвестные похитили девушку прямо на улице

Девушку вернули родителям

В Ярославле средь бела дня похитили девушку. Как стало известно, мотивом явился национальный обычай. Однако родители были против свадьбы, поэтому пошли в правоохранительные органы.

— 17-летняя девочка исчезла 3 мая около 13:00. Ее насильно затолкали в машину двое неизвестных и увезли, — сообщает «Комсомольская правда» в Саратове.

Девушку собирались доставить в Саратов, однако по пути похитителей перехватили правоохранители. Сейчас с девушкой всё хорошо, она находится с родителями.