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В Ярославле неизвестные похитили девушку прямо на улице
6 мая 2018 20:00
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В Ярославле средь бела дня похитили девушку. Как стало известно, мотивом явился национальный обычай. Однако родители были против свадьбы, поэтому пошли в правоохранительные органы.
— 17-летняя девочка исчезла 3 мая около 13:00. Ее насильно затолкали в машину двое неизвестных и увезли, — сообщает «Комсомольская правда» в Саратове.
Девушку собирались доставить в Саратов, однако по пути похитителей перехватили правоохранители. Сейчас с девушкой всё хорошо, она находится с родителями.
Фото: Александра Савельева
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