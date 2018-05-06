Разгромили соперника: ярославец Артём Анисимов отличился на чемпионате мира по хоккею

Следующая игра — со сборной Белоруссии

Сегодня на чемпионате мира в Дании сборная России провела свой второй матч. Наши хоккеисты разгромили сборную Австрии со счётом 0:7. Второй гол в матче забил ярославец Артём Анисимов.

Напомним, в предыдущем матче против Франции Артем также отличился. Он забил седьмую шайбу в ворота французов. Помимо Анисимова в нашей команде отличились хоккеисты Барабанов, Капризов, Мамин, Михеев, дубль оформил Григоренко.

После матча исполняющий обязанности главного тренера команды Илья Воробьев прокомментировал игру своей команды.

— Дальше игры будут сложнее. Молодцы ребята — играют с огоньком, — сказал Воробьёв на послематчевой пресс-конференции.

Уже завтра Россия встретится со сборной Белоруссии.