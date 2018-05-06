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Разгромили соперника: ярославец Артём Анисимов отличился на чемпионате мира по хоккею
6 мая 2018 19:27
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Сегодня на чемпионате мира в Дании сборная России провела свой второй матч. Наши хоккеисты разгромили сборную Австрии со счётом 0:7. Второй гол в матче забил ярославец Артём Анисимов.
Напомним, в предыдущем матче против Франции Артем также отличился. Он забил седьмую шайбу в ворота французов. Помимо Анисимова в нашей команде отличились хоккеисты Барабанов, Капризов, Мамин, Михеев, дубль оформил Григоренко.
После матча исполняющий обязанности главного тренера команды Илья Воробьев прокомментировал игру своей команды.
— Дальше игры будут сложнее. Молодцы ребята — играют с огоньком, — сказал Воробьёв на послематчевой пресс-конференции.
Уже завтра Россия встретится со сборной Белоруссии.
Фото: fhr.ru
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