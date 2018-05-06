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«Жажда наживы затмевает всё»: власти раскритиковали заводчиков лошадей за катание в неположенных местах

6 мая 2018 18:46
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животные, лошади, Ярославль, катание на лошади

Сегодня жителей Ярославля возмутил вид лошадей, которые катали детей прямо у Успенского собора. Животных также видели на Первомайском бульваре, на Даманском острове и у парка «Тысячелетия Ярославля».

Ещё в прошлом году власти определили несколько мест, где ребята могли бы прокатиться на лошадях. И эти места выбирались с учётом безопасности для маленьких ярославцев. В мэрии Ярославля пояснили, что животные должны будут доставляться на эти места только с использованием специального транспорта, то есть на лошадях верхом приезжать самостоятельно в такое место теперь запрещено. Следить за этим будут полицейские и сотрудники местных администраций.

— К сожалению, жажда наживы у заводчиков лошадей затмевает все. Мне искренне жаль тех предпринимателей, которые, не жалея несовершеннолетних детей, отправляют их зарабатывать деньги, катая двух-трёх годовалых малышей на необследованных животных, без разрешения, подвергая их серьезной опасности. Обращаюсь к родителям, бабушкам и дедушкам! Будьте бдительны, не катайте детей на опасных животных! У ТЮЗа, у цирка, на Первомайском бульваре, у парка «Тысячелетия Ярославля», у Успенского собора катание на лошадях строго запрещено! — пояснила глава администрации Кировского и Ленинского районов.

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Анна Лурье
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Фото: Любовь Сурова/Facebook.com
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