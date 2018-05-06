|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пенсионер из Ярославской области булыжниками заделал ямы на дороге
6 мая 2018 16:59
795 0
Кто позаботится о тебе лучше, чем ты сам? В Ростове пенсионер булыжниками заделывает гигантские ямы на дороге, где, помимо машин, ездят также автобусы и маршрутки. По словам горожан, дорогу на улице Фрунзе не собираются ремонтировать в этом году. Хотя ездить по ней нельзя уже несколько лет.
— Дедушка возит булыжники на тачке, заделывает котлованы и воронки своими руками, — рассказывает житель Ростова Сергей Савченко.
В Ярославле такие случаи тоже не редкость. Водителям так надоело ездить по ямам, что они своими силами ремонтируют дороги.
Фото: Сергей Савченко/Vk.com
Далее: «Искать родных родителей не буду»: ярославец, подменённый в роддоме, узнал о произошедшем год назад
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров