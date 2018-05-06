Пенсионер из Ярославской области булыжниками заделал ямы на дороге

Дорогу ремонтирует дедушка

Кто позаботится о тебе лучше, чем ты сам? В Ростове пенсионер булыжниками заделывает гигантские ямы на дороге, где, помимо машин, ездят также автобусы и маршрутки. По словам горожан, дорогу на улице Фрунзе не собираются ремонтировать в этом году. Хотя ездить по ней нельзя уже несколько лет.

— Дедушка возит булыжники на тачке, заделывает котлованы и воронки своими руками, — рассказывает житель Ростова Сергей Савченко.

В Ярославле такие случаи тоже не редкость. Водителям так надоело ездить по ямам, что они своими силами ремонтируют дороги.