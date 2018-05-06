Восемь тысяч кубических метров мусора: в Ярославле рыбаки прибрались у Юбилейного моста

Мусор обещают вывезти завтра

Кто-то уехал на выходные на дачу, кто-то отдыхает в городе, а кто-то убирает мусор, который оставляют ярославцы после таких прогулок. Ярославский клуб рыболовов собрал восемь кубических метров мусора под Юбилейным мостом.

— Мусора было очень много. Мы собрали около восьми кубических метров. Администрация Дзержинского района пообещала вывезти его в понедельник, — рассказал рыболов Дмитрий Панкратов.

Активисты собирали всё: пластмассу, стёкла, бутылки и фантики. Всё убирали в специальные мешки. Мы надеемся, что теперь у Юбилейного моста всегда будет чисто. Сейчас тема мусора стоит в городе особенно остро. После того как ярославцы узнали, что в область будут везти мусор из Москвы, они стали устраивать митинги и акции протеста. Всё по теме можно прочитать здесь.