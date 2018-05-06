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Восемь тысяч кубических метров мусора: в Ярославле рыбаки прибрались у Юбилейного моста
6 мая 2018 14:06
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Кто-то уехал на выходные на дачу, кто-то отдыхает в городе, а кто-то убирает мусор, который оставляют ярославцы после таких прогулок. Ярославский клуб рыболовов собрал восемь кубических метров мусора под Юбилейным мостом.
— Мусора было очень много. Мы собрали около восьми кубических метров. Администрация Дзержинского района пообещала вывезти его в понедельник, — рассказал рыболов Дмитрий Панкратов.
Активисты собирали всё: пластмассу, стёкла, бутылки и фантики. Всё убирали в специальные мешки. Мы надеемся, что теперь у Юбилейного моста всегда будет чисто. Сейчас тема мусора стоит в городе особенно остро. После того как ярославцы узнали, что в область будут везти мусор из Москвы, они стали устраивать митинги и акции протеста. Всё по теме можно прочитать здесь.
Фото: Дмитрий Панкратов
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