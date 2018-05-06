×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

В бой идут одни «старики»: в Левцово открыли памятник Макарычу

6 мая 2018 13:29
508 0
Ярославль, памятник, фильм, Левцово

В Ярославской области открыли памятник авиатехникам. Всё произошло вчера в Левцово в торжественной обстановке в присутствии нескольких тысяч человек. Прототипом скульптуры «Макарыч» стал механик из легендарного фильма «В бой идут одни "старики"». Эту роль сыграл уроженец города Данилова Ярославской области актёр-фронтовик, орденоносец Алексей Макарович Смирнов. Автором скульптуры стала заслуженный художник России из Ярославля Елена Пасхина.

— На открытии памятника также присутствовал заслуженный ветеран, который имеет множество орденов и медалей. А нашим велосообществом «ВелоЖизнь» была посажена Аллея Боевой Славы в виде маленьких сосенок, — рассказал участник событий Андрей Ефимов.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Андрей Ефимов
Продажа авто, мото
Далее: Смерть на трассе: «Мазда» задавила пешехода

Новое на сайте
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев
Бензин под контролем

Бензин под контролем
Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (6): я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,30 63,19
EUR 74,50 75,49
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 05.05
USD 63,20 -0,28
EUR 75,64 -0,49
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.