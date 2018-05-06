В бой идут одни «старики»: в Левцово открыли памятник Макарычу

Памятник открыли в присутствии нескольких тысяч человек

В Ярославской области открыли памятник авиатехникам. Всё произошло вчера в Левцово в торжественной обстановке в присутствии нескольких тысяч человек. Прототипом скульптуры «Макарыч» стал механик из легендарного фильма «В бой идут одни "старики"». Эту роль сыграл уроженец города Данилова Ярославской области актёр-фронтовик, орденоносец Алексей Макарович Смирнов. Автором скульптуры стала заслуженный художник России из Ярославля Елена Пасхина.

— На открытии памятника также присутствовал заслуженный ветеран, который имеет множество орденов и медалей. А нашим велосообществом «ВелоЖизнь» была посажена Аллея Боевой Славы в виде маленьких сосенок, — рассказал участник событий Андрей Ефимов.