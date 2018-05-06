Смерть на трассе: «Мазда» задавила пешехода

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Сегодня ночью трассе 25-летний водитель на «Мазде» насмерть сбил 40-летнего мужчину. Авария произошла в 00:55 в Некрасовском районе.
— По предварительной информации, пешеход шёл прямо по дороге в неустановленном месте, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Мужчина скончался до приезда бригады скорой. По факту ДТП проводится проверка.
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Фото: Александра Савельева
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