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В Брагино на ходу сгорел автомобиль
6 мая 2018 00:03
1 449 0
Неожиданно и резко на Ленинградском проспекте в Ярославле загорелся автомобиль. Машина ехала в сторону центра, как вдруг от неё повалил густой дым, когда «Субару» проехал перекрёсток с улицей Панина.
— Пожарные приехали за 3-4 минуты. Гарцевал парнишка, — рассказывает очевидец.
Трое спасателей окружили автомобиль, и пытались погасить пламя, что удалось не сразу. К счастью, водитель легковушки не пострадал.
Сутки назал спасатели шесть часов тушили загоревшийся дом на Курбе.
Фото: Читатель 76.ru
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