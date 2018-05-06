В Брагино на ходу сгорел автомобиль

Спасатели оказались рядом, когда машина вспыхнула

Неожиданно и резко на Ленинградском проспекте в Ярославле загорелся автомобиль. Машина ехала в сторону центра, как вдруг от неё повалил густой дым, когда «Субару» проехал перекрёсток с улицей Панина.

— Пожарные приехали за 3-4 минуты. Гарцевал парнишка, — рассказывает очевидец.

Трое спасателей окружили автомобиль, и пытались погасить пламя, что удалось не сразу. К счастью, водитель легковушки не пострадал.

Сутки назал спасатели шесть часов тушили загоревшийся дом на Курбе.