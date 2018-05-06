|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Директоров 13 школ и детских садов в Ярославле накажут из-за судимости педагогов
5 мая 2018 22:21
1 250 0
Прокуратура Фрунзенского района прошла с проверкой по семи детским садам и шести школам в Ярославле, оштрафовав директоров.
Претензии прокуроров возникли к тому, как принимали на работу педагогов — большинство из них либо не предоставляли справки об отстутствии судимости, либо предоставляли просроченные документы.
— В адрес заведующих вынесены представления об устранении нарушений. В отношении троих заведующих дошкольных учреждений возбудили административные дела, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Директорам за подобные нарушения грозят штрафы от 1000 до 5000 рублей.
Фото: РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂР° РЎР°РІРµР»СЊРµРІР°
|
Новое на сайте
Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров