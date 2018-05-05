Ярославский историк рассказал, почему берег Волги больше никогда не обвалится

Камни укрепляют основание Волжской набережной уже 200 лет

Сколько стоило благоустройство города в царской России? Аналогично ли на это тратили власти тех времен в сравнении с современными затратами? Ярославский историк Ян Левин рассказал о берегоукреплении Волги в районе центральной набережной Ярославля.

— Весна — самое лучшее время для того, чтобы разглядеть огромные валуны, которыми укреплено основание Волжской набережной. Им почти 200 лет. В 1823 году ярославский губернатор Безобразов выпросил у императора Александра I денег на укрепление и благоустройство Волжской набережной. Император лично видел плачевное состояние дел и не протестовал: выдал 20 000 рублей ассигнациями, — пишет в своём Facebook Ян Левин.

20 тысяч рублей в грубом пересчёте на современные деньги — 11,2 миллиона рублей.

— Все торговые суда, проходившие мимо Ярославля по Волге, были обложены своеобразным оброком: каждое должно было привезти в город несколько больших камней. В общем-то, это они на фото, — продолжил историк. — Работы были проведены качественно: берег Волги перестал сползать в воду.

А также рассказал про силу Кориолиса (одна из инерционных сил на планете), которая заставляет берег разрушаться.

— Как известно, Земля — это вращающийся шар. На экваторе скорость вращения 465 метров а секунду, на полюсах — ноль. Благодаря этой силе все реки на Земле постоянно смещаются. Например, реки, текущие с севера на юг в Северном полушарии, (это, например, Волга) постоянно «ползут» с востока на запад, тысячелетиями подмывая правый возвышенный берег и оставляя за собой пологий левый, — пояснил Ян Левин. — И именно с этой силой Кориолиса много веков боролись ярославцы, и в начале XIX века окончательно победили!

Кстати, именно после разгневанной публикации Яна Левина ярославский губернатор запретил парковаться чиновникам на Советской площади. До этого, как он сообщил сам, глава региона не видел под своими окнами хаоса с парковкой.