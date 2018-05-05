Жителям Ярославской области предложили бросить пить в День Победы

Рыбинцев призывают не пить и не курить в День Победы

Необычную социальную акцию ко Дню Победы запустили в Рыбинске. Здесь жителям предлагают не выпивать в этот день. И вообще распрощаться с алкоголем в своей жизни.

«Спасибо деду за победу, но враг пошёл другим путём:

он травит внуков алкоголем

и убивает табаком!»

Такое стихотворение напечатано на плакате движения «Общее дело», активисты которого стремятся возродить духовную нравственность в России. Пока их плакаты в Ярославской области заметили только в Рыбинске. Также на листовке акции уточняется, что большинство алкогольных и табачных предприятий в стране принадлежат иностранцам.

Конечно, в этом году на 9 Мая запланированы и традиционные популярные акции как «Бессмертный полк», раздают георгиевские ленточки. И в Ярославле запустили победный трамвай.