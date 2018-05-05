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Город

Из открытого люка в Ярославле затопило целый проспект

5 мая 2018 12:36
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дороги, вода, Ярославль, люк

В Ярославле уже вторые сутки размывает проспект Авиаторов в Заволжском районе. Здесь вода течёт прямо из открытого люка. И аварийная ситуация только усилилась.

— У администрации в сторону Заволги в среднем ряду приоткрыт люк. Вода уже по улице Красноборской течёт, будьте аккуратны, ям не видно из-за воды, — предупреждают в сообществе «Ярославский автопортал 76».

Вода тонким ручейком появилась здесь ещё в пятницу, но к утру субботы поток усилился и в настоящий момент не прекращается. В единой диспетчерской службе города сообщили, что под дорогой произошла очередная авария на сетях.

Кстати, этой весной именно на Заволжский район пришлись крупнейшие коммунальные аварии на теплосетях. После одной из них ушла под воду улица Урочская. После другой — 200 домов, школы и садики остались без отопления.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Ярославский автопортал / vk.com
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