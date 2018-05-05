Недополучил почти полмиллиона: губернатор Ярославской области отчитался о доходах

Дмитрий Миронов отчитался о доходах

Губернатор Ярославской области опубликовал декларацию о доходах за 2017 год, который он проработал полностью в нашем регионе. И заработок Дмитрия Миронова упал по сравнению с 2016 годом. Глава региона «недополучил» почти полмиллиона рублей.

За 2017 год Дмитрий Миронов почти заработал на «двушку» в спальном районе Ярославля — его доход составил 2 миллиона 430 тысяч 422 рублей. Дмитрий Миронов владеет огромной квартирой на 176,3 квадратных метра, а также имеет 1/3 доли в квартире на 74,6 квадратных метров. Кроме того, у главы региона имеется четыре машино-места в собственности и одно помещение на 64,6 квадратного метра в пользовании. Это то же имущество, что и в прошлогоднем отчёте.

Не менял Дмитрий Миронов и элитную иномарку, он по-прежнему владеет «Мерседес-Бенц» GL350 BLUETEC 4 MATIC (стоимость новой такой машины — от четырех миллионов рублей).

Самыми первыми в этом году отчитались о доходах депутаты областной думы: смотрим заработок самых богатых и бедных.