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В Ярославле в доме на Урицкого взорвался газ: есть пострадавшие
5 мая 2018 11:01
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Сегодня утром в квартире одного из домов по улице Урицкого в Ярославле произошёл взрыв газа. От удара в квартире выбило окна.
— Телесные повреждения получил 38-летний хозяин квартиры, с ожогами он доставлен в больницу, — рассказали в следственном управлении следственного комитета по Ярославской области.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку. На месте работают следователи и криминалисты.
К счастью, во время происшествия никто не погиб. Хлопок газа был не так силён, как это было, когда от взрывной волны в доже на 6-й Железнодорожной обрушился целый подъезд.
Фото: Александра Савельева
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