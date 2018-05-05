Ну и дыра! Не верьте глазам своим, это центр Ярославля

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Фоторепортаж
Рубрику «Ну и дыра!» мы потому так и назвали — хотели показать нестандартное обаяние самых захолустных уголков города. Фотограф Саша Савельева забиралась в заброшенные места в разных районах. Но трудно было представить, что такое захолустье и разруху можно увидеть в самом сердце города, за фасадами тихой центральной улицы. Сегодня мы завернули во дворы улицы Пушкина. И обомлели. Смотрите наш фоторепортаж.
Фото: Александра Савельева
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