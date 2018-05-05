|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле сгорела квартира: спасатели эвакуировали жильцов дома
4 мая 2018 22:32
1 736 1
Сегодня в квартире в Красноперекопском районе в старом доме вспыхнул сильный пожар. Пламя и густой чёрный дым вырывались из окна дома № 2 на улице посёлок Текстилей. Напугавшись, жильцы трехэтажного дама повыскакивали на улицу.
— Все люди выбежали из дома, пожарные приехали минут через 10 после вызова, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» очевидец пожара Владислава Алексеева.
Как сообщают свидетели, люди от огня не пострадали, но в загоревшейся квартире погибли домашние животные: морская свинка, попугаи и хомяки.
— Дети в это время гуляли на улице, — написала Владислава. — Пожарные спасли бабушку, которая спала.
Сотрудники МЧС до сих пор работают на месте.
— По предварительным данным из дома эвакуировали семь человек, в том числе ребёнка, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь потушен, но в доме деревянные перекрытия. Сейчас пожарные их исследуют и проливают, чтобы огонь не разгорелся снова.
Прошлой ночью в Заволжском районе Ярославля сгорел частный дом.
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров